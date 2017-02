BRIDGE CORNER WITH KAY MOLLOY

Abbey

CHRISTMAS PRIZES: 1. Dorothy Lanigan, Julie Lawlor. 2. Agnes Dwyer, Pat Power. 3. Roseanne Brennan, Mary M. Murphy. 4. Helen Tynan, Margaret Walsh. 5. Augusta Collins, Brighid Kennedy. 6. Eamon Daly, Brian Keane. 7. Catherine King, May O’Neill. 8. Ray Lannen, Deborah Shields. 9. Mary Morris, Catherine Philpott. 10. Kathleeen O’Neill, Kathleen O’Shaughnessy. 11. Elizabeth Kinsella, Patricia Walsh. 12. Mary Kelly, Eileen Young.

10 Jan. 10 Table Howell. 1. Dorothy Lanigan, Julie Lawlor. 2. Eamon Daly, Brian Keane. 3. Mary Moynihan, Mary Norton. 17 Jan. 7 Table Howell. 1. Margaret Stewart, Noel Walsh. 2. Anne Brennan, Margaret Drennan. 3. Mary Condon, Sandra O’Driscoll. 7 Table Howell. 1. Phil Doyle, Ann Widger. 2. Roseanne Brennan, Mary M.Murphy. 3. Mary Feighery, Helen Fennelly.

Confederation ‘350’

4 Jan. 6 Table Howell. 1. Anne Brennan, Mary Fawsitt . 2. Una Crowley, Mary Fitzpatrick. 3. Noreen Grogan, Anne O’Shaughnessy.

11 Jan. 8 Table Howell. 1. Judy Rhatigan, Rose Walsh. 2. Paul Brady, Kathleen Ferguson. 3. Maureen Sheehan, Anne Treacy.

8 Table Howell. 1. Noreen Grogan, Ann O’Shaughnessy. 2. Michael Delahaunty , Conor Foley. 3. Eileen Fox, Colette O’Neill.

18 Jan. 9 Table Howell. 1. Rita Ryan, Alice Walsh. 2. Catherine Lynch, Phil O’Reilly. 3. Raymond Lannen, Hugh Donnelly-Swift.

9 Table Howell. 1. Phil Kenealy, Margaret Kiely. 2. Betty O’Connor, Catherine Walsh. 3. Maureen Sheehan, Anne Treacy.

Kilkenny

CHRISTMAS PRIZES: 1. Breda Deevy, Adrienne Walsh. Best Gross: Eileen Buckley, Hugh Donnelly-Swift. 2. Alice Brennan, Jacinta Hurley. 3. Michael Reynolds \Pat Wall. 4. Mags McQuillan, Therese Pender. 5. Barbara Kearney, Madge O’Neill. 6. Ellen Dowling, Margaret Knowles. 7. Melanie O’Briain, Sheila Ryan. 8. Breda Holohan, Maura O’Mahony. 9. Teresa McGrath, Maria Troy.

20 Dec. 1. Gretta Langton, Kathleen Price. 2. Teresa Dunne, Peter Ryan. 3. Breda Deevy, Adrienne Walsh.

10 Jan. 8 Table Howell. 1. Mary Egan. Kay Molloy. 2. Eileen Buckley, Hugh Donnelly-Swift. 3. Teresa McGrath, Maria Troy.

24 Jan. 1. Mary Gaffney, Eileen Reynolds. 2. Angela Carroll, Aileen Hehir. 3. Mary Egan, Kay Molloy.

Nore

CHRISTMAS PRIZES: (Draw-for-Partner) 1. Michael Delahaunty , Kay Molloy. 2. Eileen Buckley, Melanie O’Briain. 3. Aileen Hehir, Teresa McGrath. 4. Madge O’Neill, Helen Tynan. 5. Hugh Donnelly-Swift, Adrienne Walsh. 6. Gretta Brennan, Mary Shields. 7. Finbarr Coughlan, Margaret Knowles. 8. Pat Egan, Pat Wall. 9. Maria Troy, Margaret Walsh.

Partners: 1. Hugh Donnelly-Swift, Colette O’Neill. Best Gross: Joan Fogarty, William Fogarty. 2. Kay Lennon, Mary Watchhorn. 3. Madge O’Neill, Sheila Ryan. 4. Leo Monagle, Peter Ryan. 5. Greta Langton, Kathleen Price. 6. Peggie Henderson, Therese Pender. 7. Ellen Dowling, Margaret Knowles. 8. Breda Deevy, Bobby Grace.

12 Jan. 8 Table Howell. 1. Teresa McGrath, Pat Wall. 2. Catherine McGoff, Leo Monagle. 3. Eileen Buckley, Maria Troy.

19 Jan. 13 Table Scrambled Mitchell. 1. Joan Cashin, Annette Kelly. 2. Angela Carroll, Teresa Dunne. 3. Annette Kennedy, Kay Molloy.

26 Jan. 12 Table S. Mitchell. 1. Hugh Donnelly-Swift, Colette O’Neill. 2. Finbarr Coughlan, Tom Sloyan . 3. Teresa McGrath, Pat Wall.

Ormonde Castle

CHRISTMAS PRIZES: 1. Pauline Kenny, Phil O’Carroll. Best Gross: Paul Barrett, Jaime Martin. 2. Annette Kelly, Brigid Smee. 3. Veronica Wall, Marguerite Walsh. 4. Miriam Martin, Richie McEvoy. 5. Lucy Hanly, Eileen Harte. 6. Eamon Daly, Liz Jennings. 7. Noreen Cody, Hilda Richardson. 8. Pat Daly, Eileen Ryan. 9. Bid Byrne, Kathleen Power. 10. Margaret Knowles, Sheila O’Mahony.

Novice Section: 1. Judy Byrne, Ethel Loney. 2. Mary Murphy, Joan Teehan. 3. Catherine Dore, Ann Fitzpatrick. 4. Mary Alyward , Connie Carr.

9 Jan. 1. Frances Walsh, Tommy Walsh. 2. Paul Barrett, Jaime Martin. 3. Pat Daly, Eileen Ryan. 23

Jan. 1. Catherine McGoff, Mary Shields. 2. Margaret Knowles, Sheila O’Mahony. 3. Bid Byrne, Kathleen Power.

Rothe

CHRISTMAS PRIZES: 1. Eileen Fox, Kathleen Hogan. 2. George Barr, Mary Lawlor. 3. Pauline Morrissey, Joan O’Gara. 4. Una Crowley, Stasia Clancy. 5. Noreen Grogan, Breda O’Donnell. 6. Pat Hickey, Peter Ryan. 7. Jo Lawlor, Tom Morris. 8. Ann Kenny, Rose Walsh. 9. Olive Taylor, Dympna White. 10. Linda Darlington, Joan Fitzgerald. 11. Mai Cantwell, Breda Murray. 12. Mary Breen, Joan Norris.

9 Jan. 7 Table Howell. 1. Margaret Mullins,Mary O’Reilly. 2. Pat Hickey, Peter Ryan. 3. Hugh Donnelly-Swift, Colette O’Neill.

23 Jan. 6 Table Howell. 1. Margaret Mullins, Mary O’Reilly. 2. George Barr, Mary Lawlor. 3. Josephine O’Reilly, Siobhan Roberts.

7 Table Howell. 1. Mary Breen, Joan Norris. 2. Ray Lannen, Michael Reynolds. 3. David O’Mahony, Helen O’Mahony.

Castlecomer

BRIDGE CLUB LEAGUE 2016 (Individual Movement) 1. Marnie Brennan, Best Gross: Kathleen Holland, 2. Annamai Mullins. 3. Margaret Kealy, 4. Tess Coogan, 5. Kitty Brennan, 6. Kathleen Ryan.

CHRISTMAS PRIZES: 1. Jo Redmond, Peggy Shortall. Best Gross: Lena Downey, Eileen Muldowney. 2. Jenny Healy, Bridie O’Shea. 3. Betty Owens, Olive Thorpe. 4. Maureen Lawlor, Marie Reddy. 5. May Brennan, Carmel Hennessy. 6. Margaret Furlong, Jenny Masterson.

SOUTH MIDLAND REGION TEAM-0F-FOUR; (Master Grade) 1. Paul Barrett, Jaime Martin, Eileen Buckley, Maria Troy. (Kilkenny) 2. Patricia Kelly, Carmel Gleeson, Domhnall Joyce, Chris Desmond. (Kildare)

Intermediate A. Grade. 1. Hugh Donnelly-Swift, Colette O’Neill. Pat Hickey, Peter Ryan. (Kilkenny).

Congratulations to CBS boys who played in The All Ireland schools bridge pairs in Dublin and qualified to play for Ireland in the Peggy Byer Trophy in February, Congratulations to Colaiste Pobail Osrai students Aideen and Dermot Edmondson won first prize in the silver competition .

C.B.A.I. FIXTURES

3 – 5 February: Wexford Congress. Entries: Maurice Brosnan, 053-9128323.