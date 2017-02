Dúshlán 50 - Coláiste Pobail students need your help

The Irish language is dying. Will you help us?

#dushlan50

Three transition year students from Coláiste Pobail Osrai, Kilkenny

have taken it upon themselves to preserve our native Irish language by

participating in the challenge #dúshlán50. This initiative and

challenge was set up to spread the use Irish language across the country and not just in schools.

One of the challenges for the students to save our native language is

to appear on a media outlet such as a national newspaper in order to make the country aware

of their fight.



The challenge #dúshlán50 runs for 50 hours. It is a national

competition where you have to do 50 tasks within 50 hours. The

competition is for all students in primary and secondary school and

college. The Irish language is dying, even now it is only spoken in

certain regions and areas in Ireland although it is our "native"

language. In order to preserve it, there are organisations such as

Radio na Gaeltachta and Conradh na Gaeilge organising activities such

as "dúshlán 50" to spread Gaeilge across our county.



Tá ár dteanga dhúchasach, an ghaeilge, ag fháil bás faoi láithear, níl

sí lábhairtha ach I roinnt réigiún fiú anseo, in Éireann. Mar sin,

chun í a caomhnú, bíonn orainn í a scapadh mórthimpeall ár gcathair.

Bíonn eagraíochtaí cosúl le radio na gaeltachta agus conradh na

ghaeilge ag eagrú comortaisí chun an ghaeilge a scapadh. Faoi láithear

táimid I mbun "dúshlán 50". Séard atá I gceist ná chun 50 dúshlán a

bhaint amach I 50 uair mór thimpeall ár gcathair

Ag tús an chomórtais, sheoltar amach liosta de 50 dúshlán. Bíonn tascanna difriúla ann gach bliain. Tá 50 uair ag na grúpaí, nó go dtí an 2ú de mhí Feabhra ag a 16:00 an bhliain seo, chun na dúshláin ar fad a dhéanamh. Caithfidh siad taifead a choimeád ar gach rud a dhéanann siad ar Twitter, agus iarr ar dhaoine iad a leanúint agus a dtvuíts a athghiolcaireacht. Faigheann siad pointí do gach dúshlán a dhéanann siad, agus is féidir roinnt dúshlán a athdhéanamh chun pointí breise a fháil.

I measc na ndúshlán atá le déanamh ag na grúpaí an bhliain seo, caithfidh siad tvuíts as Gaeilge a chuir ar aghaidh go polaiteoirí, 'Lá Breithe Shona Duit' a chanadh go daoine ar an sráid, agus dul ar an raidió chun labhairt faoin nGaeilge.

Bíonn duaiseanna an-mhaith ar fáil ag deireadh 50 uair don ghrúpa leis na pointí is mó. An chéad dhuais ná 3 ipad mini nua, agus an dara duais ná 3 dearbhán €100 One4All. Chomh maith leis sin, tá corn don scoil agus don choláiste is fearr. Má tá tú ag iarraidh tacú lenár ngrúpa, lean @laochraTG ar Twitter.

Beidh a fhios againn go luath cé hiad an triúr is Gaelaí sa tír!