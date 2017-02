Dúshlán 50 - An féidir le aon duine Chelsea a stopadh anois?

An féidir le aon duine Chelsea a stopadh anois?



Mar leantóir Chelsea, cheapaim go bhfuil muid ag déanamh níos fearr ná

a bhíomar i 2014/2015. Seo mar gheall ar an méid foireann a bhfuil ag

troid don teideal. I 2014/2015 bhí sé idir Chelsea agus Man City. Bhí

Arsenal agus Man Utd ró-fhada siar. Anois tar éis Chelsea, tá

Tottenham, Arsenal, Liverpool, Man City agus Man Utd. Níl ach 6 pointí

nó níos lú eatarthu. Freisin, caithfidh tú smaoineamh ar an

ardchaighdeáin de bhainisteoirí sa Premier League anois. Ceapaim fhéin

go bhfuil na 6 bainisteoirí sna deich bainisteoirí is fearr sa domhan

inniú.

Ar ais chuig an topaic. An féidir le aon duine Chelsea a

stopadh anois? Ní cheapaim. Mura chailleann said chuig Arsenal ar an

Satharn ní fheicim aon duine ag stopadh iad. Tá 9 pointe sa difríocht

idir Chelsea agus an fhoireann sa dara háit; Tottenham. Níl muid ach

píosa thar an leath pointe den séasúr agus ní cheapaim go bhfuil

Chelsea chun 3 cluiche nach bhfuil i gcoinne aon duine sa 6 ar bharr

an mbord. Má smaoineann tú ar, má caileann Chelsea cluichí nach

comhair dóibh tá na foireann eile chun an rud chéanna a dhéanamh

freisin.

Deirim go bhfuil Chelsea chun an tideal a buachaint le 3

seachtain le spáráil. Deireann sin mar go bhfuil clubanna chun bútúin

a dhéanamh faoin brú sna cúpla seachtain deireanach. Cheapaim freisin

go bhfuil Liverpool, Tottenham agus Arsenal chun na áiteanna Champions

League a fháil. Cheapaim go bhfuil Pep Guadiola i dtrioblóid muna

faigheann sé áit Champions League. Tá sé tar éis a lán airgead a

caitheamh agus níl sé tar éis déanamh níos fearr ná Pellegrini an

bhlian seo chaite.