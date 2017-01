Kilkenny GAA fixtures

The big game on the Kilkenny GAA calendar will see Brian Cody's side host Galway in the Walsh Cup final on Sunday. Throw-in at Nowlan Park is at 2pm.

FRIDAY

J.J. Kavanagh & Sons SFL Group B

Danesfort: Danesfort v Muckalee, 8pm.

SATURDAY

J.J. Kavanagh & Sons SFL Group A

Pairc na Ratha: Glenmore v Mullinavat, 2.30pm.

Ballyragget: St Patrick’s v James Stephens, 2.30pm.

J.J. Kavanagh & Sons SFL Group B

Moneenroe: Railyard v Dicksboro, 2.30pm.

J.J. Kavanagh & Sons SFL Group C

St John’s Park: O’Loughlin Gaels v Kilmoganny, 2.30pm.

J.J. Kavanagh & Sons IFL Group A

Tullogher: Tullogher-Rosbercon v Rower-Inistioge, 2.30pm.

Canon Kearns Park: Erin’s Own v Graignamanagh, 2.30pm.

J.J. Kavanagh & Sons IFL Group B

Piltown: Piltown v Thomastown, 2.30pm.

Jenkinstown: Conahy Shamrocks v Blacks & Whites, 2.30pm.

J.J. Kavanagh & Sons JFL

Tom Ryall Park: Graigue-Ballycallan v Lisdowney, 12 noon.

Top Oil Leinster PP Schools SH A quarter-finals

Netwatch Fenagh (TBC): St Kieran’s College v Borris VS, 2pm.

Thomastown (TBC): Good Counsel v Castlecomer CS, 2pm.

Park Ratheniska (TBC): Kilkenny CBS v Dublin North.

SUNDAY

Bord na Mona Walsh Cup final

Nowlan Park: Kilkenny v Galway, 2pm.

J.J. Kavanagh & Sons JFL

Moneenroe: Railyard v Muckalee, 11am.

Duggan Steel Under-14 Roinn A FL Group A

Coon: St Martin’s v O’Loughlin Gaels, 11am.

Thomastown: Thomastown v Mooncoin, 11am.

Gowran: Young Irelands v Dicksboro, 11am.

Duggan Steel Under-14 Roinn B FL Group A

Tom Ryall Park: Graigue-Ballycallan v Mullinavat, 11am.

Dunnamaggin: Kilmoganny v Piltown, 11am.

Duggan Steel Under-14 Roinn B FL Group B

Kilmacow: Kilmacow v Danesfort, 11am.

Tullogher: Tullogher-Rosbercon v Bennettsbridge, 2.30pm.

Duggan Steel Under-14 Roinn B FL Group C

Lisdowney: Lisdowney v Cloneen/Railyard, 11am.

Jenkinstown: Conahy Shamrocks v Tullaroan, 11am.

Duggan Steel Under-14 Roinn B FL Group D

Pairc na Ratha: Glenmore v Galmoy/Windgap, 11am.

Dr Tierney Park: Graignamanagh v Rower-Inistioge, 11am.

Duggan Steel Under-14 Roinn C FL

Tom Walsh Park: Blacks & Whites v Clara, 11am.

Paulstown: Barrow Rangers v Ballyhale Shamrocks, 11am.

Freshford: St Lachtain’s v Carrickshock, 2.30pm.