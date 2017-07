The Kilkenny team to play Wexford in the Leinster under-21 hurling final in Nowlan Park tomorrow evening (Wednesday) has been named.

It is - D. Brennan; M. Cody, C. Delaney, J. Burke; D. Mullen, J. Cleere, T. Walsh; L. Scanlon, P. Lyng; A. Murphy, J. Donnelly, S. Morrissey; S. Walsh, L. Blanchfield, B. Ryan.

Subs - L. Dunphy, R. Bergin, J. Walsh, N. McMahon, K. Crowley, E. Kenny, R. Leahy, C. Hennessy, J. Bergin.