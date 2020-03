Ag Foghlaim Gaeilge – ar an idirlíon!

An tseachtain seo caite, rinne mé léarscáil de láithreacha tábhachtacha ar an idirlíon ó thaobh na Gaeilge de.

Níl ann ach blaiseadh beag de na hacmhainní as Gaeilge atá ar fáil ar líne, ach úsáidim féin iad beagnach gach lá.

Cé go bhfuil siad go hiontach ar go leor bealaí, go háirithe nuair atá Gaeilge líofa agat cheana féin, níl siad dírithe go láidir ar an bhfoghlaimeoir nó ar an bhfeabhsaitheoir.

Ach ná caill dóchas má tá tú i gceann de na catagóirí sin, mar tá dea-scéal agam duit. Tá acmhainní eile ar fáil ar líne atá spriocdhírithe ort.

Tá, ar a laghad, trí shaghas ranganna ar fáil ar an idirlíon, ranganna clasaiceach, ranganna réamhdhéanta agus ranganna idirghníomhacha.

An cuimhin leat ‘Buntús Cainte’ a bhí ar RTÉ sna seascaidí agus a bhain clú amach go náisiúnta. Bhuel, tá tú in ann síntiús a ghlacadh le Buntús Cainte ar an suíomh gréasáin (buntuscainte.com). Tá cuid de na ceachtanna ar fáil ar youtube.com freisin.

Tá ranganna clasaiceacha eile ar fáil ar an idirlíon freisin, ó Ghael Linn le Linguaphone (ar youtube), Pimsleur (pimsleur.com/learn-irish) agus Rosetta Stone (rosettastone.com/learn-irish), mar shampla.

Tá go leor ranganna réamhdhéanta ar an idirlíon. Uaireanta, is ranganna réamhthaifeadta atá i gceist agus uaireanta eile is ranganna ilmheán iad.

Is é an ceann is cáiliúla sa chatagóir seo ná ‘Duolingo’ (duolingo.com). Tá beagnach milliún síntiúsóirí atá ag foghlaim agus ag cleachtadh a chuid Gaeilge ar an ardán sin. Tá a lán suímh eile ann freisin, cosúil le bitesize.irish, ranganna.com, futurelearn.com agus tuairisc.ie.

Tá trí shaghas ranganna idirghníomhaíochta le fáil ar an idirlíon. Tá tú in ann teagascóir príobháideach a fháil ar an idirlíon, agus ansin Skype, WhatsApp nó aip cosúil leo a úsáid chun teagmháil a dhéanamh le chéile. Tá a lán roghanna ann, agus seo ach cúpla suíomh úsáideach: italki.com, verbalplanet.com agus firsttutors.com.

Cé nach ranganna atá i gceist , is fiú a lua anseo go bhfuil ciorcail comhrá ar siúl in Éirinn agus ar fud an domhain, agus go minic bíonn siad eagraithe ar an idirlíon. Ansin, tagann daoine le chéile ag an áit agus ag an am pleanáilte agus bíonn an ciorcal acu.

Suíomh iontach is ea peig.ie/caint mar tá tú in ann imeachtaí a chlárú ann, agus na himeachtaí atá beartaithe a fheiceáil. Tá ciorcail comhrá ann freisin a tharlaíonn go hiomlán ar an idirlíon, mar shampla ag bitesize.irish, ach caithfidh tú a bheith i do shíntiúsóir chun páirt a ghlacadh iontu. Tá suímh ann freisin atá dírithe ar chiorcail comhrá, cosúil le ga.comhralecheile.net.

Ar deireadh, tá tú in ann freastal ar ranganna beo trí do ríomhaire, ag úsáid do cheamara agus do mhicreafón agus aip cosúil le ‘Zoom’.

I mo thuairim, níl slí níos fearr ann do Ghaeilge a fheabhsú. Is maith liom an liosta atá anseo: daltai.com/classes/

online-learning/. Tá eolas agam ar chúpla ceann de na roghanna: anrinn.com/adult-courses, agus ceann atá ag Seán Lenaghan (facebook.com/irishlanguagelearners).

Tá Seán lonnaithe i bPennsylvania, agus bhuail mé leis ag Coláiste na Rinne. Tá rang do thosaitheoirí aige ar líne. D’fhreastal mé féin ar an gcúrsa atá eagraithe ag Coláiste na Rinne ar líne, agus caithfidh mé a rá go bhfuil sé thar fheabhas ar fad.

Tá múinteoir den chéad scoth againn, darb ainm Micheál Ó’Máirtín! B’fhéidir go bhfuil aithne agat air, mar tá cónaí air i gCill Chainnigh le fada anuas. Tá leagan amach iontach ag an rang seo. Bíonn timpeall is deichniúr scoláire sa rang, agus bíonn ocht rang sa tsraith.

Ar dtús, chun teacht isteach ar chúrsaí, bíonn comhrá beag againn. Ansin, léann gach duine amach an aiste bheag a bhí air/uirthi a scríobh mar obair bhaile. Tar éis sin, bímid ag staidéar sleamhnáin ar sheoladh chugainn iad roimh ré.

Bímid ag léamh amach, ag freagairt ceisteanna, ag foghlaim stór focal, ag foghlaim gramadaí agus mar sin de. Ag deireadh an ranga, bímid ag léamh caibidil as leabhar cosúil le ‘Uisce Faoi Thalamh’, scríofa ag Áine Uí Fhoghlú .

Bímid ag foghlaim an t-am go léir sa rang, gan trácht ar an obair bhaile agus an t-ullmhúchán don chéad rang eile.

Ar aon nós, molaim gach acmhainn thuasluaite, agus molaim go hard cúrsaí eagraithe ag Coláiste na Rinne. Ba chóir duit deiseanna mar seo a thapú!