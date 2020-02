Kilkenny GAA fixtures

WEDNESDAY

Leinster PP schools SHC semi-final

Portlaoise: Kilkenny CBS v Colaiste Eoin, Dublin (2pm)

SATURDAY

JJ Kavanagh SFL Group A

Muckalee: Muckalee v Mullinavat (2pm)

JJ Kavanagh and sons IFL, Group A

Canon Kearns Park: Erin’s Own v Lisdowney (2pm)

JJ Kavanagh and sons JFL, Group B

Tom Ryall Park: Graigue Ballycallan v Railyard (3.45pm)

Permanent TSB Under 19 hurling county final

TBC: Dicksboro v O’Loughlin Gaels (3pm)

Kilkenny Citroen Centre Minor C FC final

The Rower: Glenmore v Graignamanagh (2pm)

Kilkenny Honda Centre Minor C HL final

Páirc na Seamróg: Kilmacow v Blacks and Whites (3pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn A Football League Group A

Palmerstown: Dicksboro v O’Loughlin Gaels (2.30pm)

Pairc Sheamuis Stiophan: James Stephens v Erin’s Own (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn A Football League Group B

Thomastown: Thomastown v Danesfort (2.30pm)

Gowran: Young Irelands v Piltown (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn B Football League Group A

Tom Ryall Park: Graigue Ballycallan v St Patrick’s (2.30pm)

Pairc na Ratha: Glenmore v Lisdowney (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn B Football League Group B

John Locke Park: John Lockes v Mooncoin (2.30pm)

Paulstown: Barrow Rangers v Graignamanagh (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn B Football League Group C

Coon: St Martin’s v Clara (2.30pm)

Inistioge: Rower Inistioge v Tullogher Rosbercon (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn B Football League Group DA

Kilmacow: Kilmacow v Kilmoganny (2.30pm)

Hugginstown: Carrickshock v Shamrocks Ballyhale (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn C Football League Group A

Mullinavat: Mullinavat v Bennettsbridge (2.30pm)

Palmerstown: Dicksboro v Slieverue (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn C Football League Group B

Johnstown: Fenians v James Stephens (2.30pm)

Jenkinstown: Conahy Shamrocks v Railyard (2.30pm)

SUNDAY

Allianz NHL, Round 3

Chadwicks Wexford Park: Wexford v Kilkenny (2pm). Ref: Fergal Horgan (Tipperary)

JJ Kavanagh and sons SFL,. Group C

St John’s Park: O’Loughlin Gaels v Railyard (11am)

JJ Kavanagh and sons JFL, Group A

Paulstown: Barrow Rangers v Muckalee (11am)

THURSDAY, FEBRUARY 20

JJ Kavanagh and sons JFL, Group A

Piltown: Windgap v Carrickshock (8pm)

FRIDAY, FEBRUARY 21

County Hurling League Division 2

Thomastown: Thomastown v St Patrick’s (3.30pm)