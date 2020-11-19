Here's your guide to all the live sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, NOVEMBER 19
GOLF
JOBURG OPEN
SKY SPORTS, 7AM
SNOOKER
NORTHERN IRELAND OPEN
EUROSPORT 1, 12.40PM
TENNIS
ATP WORLD TOUR FINALS
BBC 2, 2PM
GOLF
RSM CLASSIC
SKY SPORTS GOLF, 6PM
DARTS
GRAND SLAM OF DARTS
SKY SPORTS, 7PM
FRIDAY, NOVEMBER 20
NFL
CARDINALS @ SEAHAWKS
SKY SPORTS, 12.30AM
GOLF
JOBURG OPEN
SKY SPORTS, 10AM
TENNIS
ATP WORLD TOUR FINALS
BBC 2, 2PM
SOCCER
FAI CUP: DUNDALK V BOHS
RTE 2, 7.45PM
RUGBY
HARLEQUINS V EXETER
BT SPORT 1, 7.45PM
SATURDAY, NOVEMBER 21
RUGBY
ARGENTINA V AUSTRALIA
SKY SPORTS ARENA, 8.15AM
GOLF
JOBURG OPEN
SKY SPORTS GOLF, 10AM
SOCCER
NEWCASTLE UTD V CHELSEA
BT SPORT 1, 11.30AM
HURLING
ALL-IRELAND 1/4 FINALS
RTE 2, SKY SPORTS MIX, 1PM
RUGBY
ENGLAND V IRELAND
RTE 1, 2PM
SUNDAY, NOVEMBER 22
GOLF
JOBURG OPEN
SKY SPORTS GOLF, 10AM
GAELIC FOOTBALL
CORK V TIPPERARY
RTE 2, 1PM
SOCCER
LEEDS UTD V ARSENAL
SKY SPORTS, 4.30PM
RUGBY
SCOTLAND V FRANCE
PREMIER SPORTS, 2.30PM
TENNIS
ATP WORLD TOUR FINALS
BBC 2, 6PM
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