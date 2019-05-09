Kilkenny minor hurlers ready for Offaly
The following is the Kilkenny team to play Offaly in the Leinster minor hurling championship in Nowlan Park on Saturday (4.45pm):
Kilkenny (MH v Offaly) - Alan Rafter; Billy Reid, William Halpin, Padraig Foley; Peter McDonald, Padraic Moylan, James Aylward; Andy Hickey, Denis Walsh; Colman O'Sullivan, Liam Moore, Zach Bay Hammond; Billy Drennan, Timmy Clifford, Jack Doyle.
Subs - Oisin Kelly, Aidan Tallis, Seanán Doyle, Pierce Blanchfield, Aran Murphy, Paddy Brennan, Jamie O'Keeffe, Ian Byrne, Eoin O'Brien.
For more on Kilkenny People sport read here.
Leave your comment
Share your opinions on