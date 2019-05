Kilkenny minor hurlers ready for Offaly

The following is the Kilkenny team to play Offaly in the Leinster minor hurling championship in Nowlan Park on Saturday (4.45pm):

Kilkenny (MH v Offaly) - Alan Rafter; Billy Reid, William Halpin, Padraig Foley; Peter McDonald, Padraic Moylan, James Aylward; Andy Hickey, Denis Walsh; Colman O'Sullivan, Liam Moore, Zach Bay Hammond; Billy Drennan, Timmy Clifford, Jack Doyle.

Subs - Oisin Kelly, Aidan Tallis, Seanán Doyle, Pierce Blanchfield, Aran Murphy, Paddy Brennan, Jamie O'Keeffe, Ian Byrne, Eoin O'Brien.

