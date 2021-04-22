Live sport on TV this weekend

Colm Kinsella

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Colm Kinsella

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

FRIDAY, APRIL 23

SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, EUROSPORT 1, 10AM

RUGBY
ULSTER V CONNACHT
EIRSPORT 1, 8PM

SOCCER
SHAMROCK RVS V BOHEMIANS
RTE 2, 7.30PM

GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 7PM

SOCCER
ARSENAL V EVERTON
SKY SPRTS, 7.30PM

SATURDAY, APRIL 24

SOCCER
LIVERPOOL V NEWCASTLE
BT SPORT 1, 11.30AM

HORSE RACING
FROM SANDOWN
UTV, 1.25PM

SOCCER
WEST HAM V CHELSEA
SKY SPORTS, 5.30PM

RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
EIRSPORT 1, 7PM

GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 6PM

SUNDAY, APRIL 25

SOCCER
WOLVES V BURNLEY
BBC 1, 11.45AM

SOCCER
LEDS UTD V MAN UTD
SKY SPORTS, 1PM

HORSE RACING
FROM NAVAN
TG4, 1.45PM

SOCCER
MAN CITY V SPURS
SKY SPORTS, 4PM

GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 6PM