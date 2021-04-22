Live sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
FRIDAY, APRIL 23
SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, EUROSPORT 1, 10AM
RUGBY
ULSTER V CONNACHT
EIRSPORT 1, 8PM
SOCCER
SHAMROCK RVS V BOHEMIANS
RTE 2, 7.30PM
GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 7PM
SOCCER
ARSENAL V EVERTON
SKY SPRTS, 7.30PM
SATURDAY, APRIL 24
SOCCER
LIVERPOOL V NEWCASTLE
BT SPORT 1, 11.30AM
HORSE RACING
FROM SANDOWN
UTV, 1.25PM
SOCCER
WEST HAM V CHELSEA
SKY SPORTS, 5.30PM
RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
EIRSPORT 1, 7PM
GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 6PM
SUNDAY, APRIL 25
SOCCER
WOLVES V BURNLEY
BBC 1, 11.45AM
SOCCER
LEDS UTD V MAN UTD
SKY SPORTS, 1PM
HORSE RACING
FROM NAVAN
TG4, 1.45PM
SOCCER
MAN CITY V SPURS
SKY SPORTS, 4PM
GOLF
CLASSIC OF NEW ORLEANS
SKY SPORTS, 6PM
Leave your comment
Share your opinions on