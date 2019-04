All the Kilkenny GAA results

The following are the Kilkenny GAA results from the last week:

Leinster MHC

Kilkenny 0-15, Dublin 2-8

J.J. Kavanagh and Sons Senior FC quarter-final

Railyard 1-7, Clara 0-4

J.J. Kavanagh and Sons J.H.L (Section B)

O'Loughlin Gaels 0-16, St Patrick's 0-16

Dicksboro 1-19, James Stephens 0-20

St Canice's Credit Union County League Division 1

Dicksboro 1-31, Mullinavat 3-14

J.J. Kavanagh & Sons All County League Group B

Ballyhale Shamrocks 2-21, Rower Inistioge 1-8

J.J Kavanagh and Sons Junior A Hurling League

Erin’s Own 4-17, Thomastown 0-14

Tullaroan 2-11, Conahy Shamrocks 2-9

Lisdowney 1-19, Dunnamaggin 2-11

Graigue Ballycallan 1-15, Young Irelands 1-13

Mooncoin 1-16, James Stephens 0-12

J.J Kavanagh and Sons Junior B League

Dicksboro 5-10, John Lockes 0-9

St Lachtain's 2-16, O'Loughlin Gaels 2-8

St Martin's 0-19, Tullogher Rosbercon 3-10

Mullinavat 3-11, Barrow Rangers 2-11

Glenmore 1-11, Fenians 0-12

Iverk Produce Junior C Hurling League

Galmoy 2-21, Emeralds 0-15

Threecastles 2-9, Mooncoin 1-8

Bennettsbridge 2-15, Piltown 2-12

Danesfort 6-16, Carrigeen 0-5

Ballyhale Shamrocks 1-17, Windgap 2-9

Country Style Junior D Hurling League Group A

Blacks and Whites 4-14, Slieverue 1-15

Dicksboro 1-9, St Martin's 0-12

Conahy Shamrocks 0-14, Mooncoin 0-12

Country Style Junior D Hurling League Group B

James Stephens W/o, Cloneen (scr)

Erin[s Own W/0, Clara (scr)

Graignamanagh 2-18, Rower Inistioge 2-13

Permanent TSB Under 19 Hurling A Group A

Erin[s Own W/o, Young Irelands (scr)

James Stephens W/o, Young Irelands (scr)

Ballyhale Shamrocks W/o, Young Irelands (scr)

Dunnamaggin W/o, Young Irelands (scr)

Permanent TSB Under 19 Hurling A Group B

O'Loughlin Gaels 3-18, Thomastown 1-11

Permanent TSB Under 19 Hurling B Group A

Danesfort 1-20, Kilmacow 1-11



Permanent TSB Under 19 Hurling C Group A

Piltown W/o, Clara (scr)

Permanent TSB Under 19 Hurling C Group B

Barrow Rangers 4-11, Graignamanagh 2-13

Permanent TSB Under 19 Hurling D Group A

Tullaroan 6-16, Carrickshock 4-21

Permanent TSB Under 19 Hurling D Group C

Slieverue 2-21, Cloneen/Railyard 1-11

Kilkenny Honda Centre Minor Hurling B League Group B

Tullogher Rosbercon 1-12, The Harps 0-7

Kilkenny Honda Centre Minor C Hurling League Group A

Fenians 2-22, Slieverue 0-14

Duggan Steel Under-15 Roinn A Hurling League

O'Loughlin Gaels 6-12, Graigue Ballycallan 2-7

James Stephens 10-10, Clara 0-1

Graigue Ballycallan W/o, Naas (scr)

Young Irelands 5-13, O'Loughlin Gaels 2-9

Dicksboro 5-13, Mt Leinster Rangers 2-10

Duggan Steel Under-15 Roinn B Hurling League Group A

Mullinavat 8-10, Thomastown 2-6

Dunnamaggin 2-17, Rower Inistioge 2-13

Galmoy/Windgap 6-11, John Lockes 3-13

Kilmacow 8-16, Glenmore 3-7

Rower Inistioge 4-13, Glenmore 2-3

Dunnamaggin 2-12, Mullinavat 2-11

Thomastown 6-13, John Lockes 1-9

Duggan Steel Under-15 Roinn B Hurling League Group B

Erin[s Own 5-18, Piltown 6-6

Emeralds 1-13, Erin’s Own 0-9

St Martin's 3-11, Bennettsbridge 1-8

Tullogher Rosbercon 3-17, Tullaroan 1-3

Duggan Steel Under-15 Roinn C Hurling League Group A

Burren Rangers 2-8 O'Loughlin Gaels 1-7

Dicksboro 6-7, St Lachtain's 0-6

Fenians 5-23, Lisdowney 1-1

Fenians 7-14, St Lachtain's 2-2

Dicksboro 1-11, O'Loughlin Gaels 2-5

Duggan Steel Under-15 Roinn C Hurling League Group B

James Stephens 2-7, Young Irelands 2-6

Mooncoin 7-6, Carlow Town HC 0-12

Barrow Rangers 7-17, Ballinkillen 1-8

Barrow Rangers 6-23, St Patrick's 0-1



Duggan Steel Under-15 Roinn C Hurling League 13 A Side

Conahy Shamrocks 5-8, Naomh Moling 2-16

Ballyhale Shamrocks 6-16, Naomh Eoin 2-4

Carrickshock 4-12, Naomh Moling 5-9

Duggan Steel Under-13 Roinn B FC quarter-final

St Martin's 6-6, Tullogher Rosbercon 3-3

Clara 4-3, Glenmore 2-7

Duggan Steel Under-13 Roinn C FC quarter-final A

Mullinavat 1-3, Piltown 1-1

Duggan Steel under-13 Roinn C FC semi-finals

James Stephens 4-8, Cloneen/Railyard 2-6

St Patrick's 2-2, Mullinavat 1-1

