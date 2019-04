Camogie fixtures this week

The following are the Kilkenny camogie fixtures for the coming week:

WEDNESDAY

Marble City Travel under-16A League

Thomastown – Thomastown v Clara, 7pm

Piltown – Piltown v St Brigid’s, 7pm

Kells Road – James Stephens v John Lockes, 7pm

Palmerstown – Dicksboro v Glenmore, 7pm

Marble City Travel under-16B League

Conahy – Conahy Shamrocks v Tullaroan, 7pm

Danesfort – Danesfort v Ballyhale Shamrocks, 7pm

Urlingford – Emeralds v O’Loughlin Gaels, 7pm

Mooncoin – Mooncoin v Tullogher, 7pm

Marble City Travel under-16C League, Group 1

Lisdowney – Lisdowney v St Martin’s, 7pm

Freshford – St Lactain’s v Young Irelands, 7pm

Galmoy/Johnstown – St Anne’s v Barrow Rangers, 7pm

Group 2

Mullinavat – Mullinavat v Blacks and Whites, 7pm

Inistioge – Rower Inistioge v Windgap, 7pm

Hugginstown – Carrickshock v Kilmacow/Slieverue, 7pm

FRIDAY

Marble City Travel Senior League Group A

Piltown – Piltown v St Lactain’s/Lisdowney, 7pm

Coon/Muckalee – St Martin’s v St Brigid’s, 7pm

Group B

Thomastown – Thomastown v Windgap, 7pm

Mullinavat – Mullinavat v Young Irelands, 7pm

Marble City Travel Intermediate League Group A

Clara – Clara v Conahy Shamrocks, 7pm

Johns Park – O’Loughlin Gaels v Ballyhale Shamrocks, 7pm

Group B

Inistioge – Rower Inistioge v St Anne’s/Emeralds, 7pm

Danesfort – Danesfort v Glenmore, 7pm

SUNDAY

Marble City Travel Junior League Group A

Piltown – Piltown v Thomastown, 11.30am

Bennettsbridge – Bennettsbridge v Naomh Brid, 11.30am

Group B

Skeough – Blacks and Whites v Tullogher, 11am

Kilmacow/Slieverue – St Claire’s v James Stephens, 11.30am

Mooncoin – Mooncoin v Graignamanagh, 11.30am

Leinster under-16 A cup final

Halo Tiles Wexford GAA Centre of Excellence, Ferns – Kilkenny v Dublin, 2.30pm

Leinster under-16 B Shield final

Wexford GAA Centre of Excellence, Ferns – Kilkenny v Wexford, 12.30pm

