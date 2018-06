All the Kilkenny GAA fixtures

The following are the Kilkenny GAA fixtures for the coming week:

Wednesday

County Hurling League

Danesfort: Danesfort v St. Patrick's (7.45pm)

Jenkinstown: Conahy Shamrocks v Kilmacow (7.45pm)

J.J. Kavanagh and Sons Martin Treacy J.H.L.

Urlingford: Emeralds v Graignamanagh (7.45pm)

Dunnamaggin: Dunnamaggin v Galmoy (7.45pm)

Piltown: Piltown v Cloneen (7.45pm)

Friday

J. J. Kavanagh and Sons S.F.C. Q/Finals (Extra Time)

Dunnamaggin: Kilmoganny v Mullinavat (7.30pm)

St. John's Park: O'Loughlin Gaels v James Stephens (7.30pm)

Muckalee: Muckalee v Glenmore/St. Patrick's (7.30pm)

J. J. Kavanagh and Sons I.F.C.

Canon Kearns Park: Erin’s Own v Rower Inistioge (7.30pm)

J. J. Kavanagh and Sons J.H.L.

Tullaroan: Tullaroan v Clara (7.45pm)

J. J. Kavanagh and Sons J.A.H.L.

Gowran: Young Irelands v St Lachtain's (7.45pm)

Jenkinstown: Conahy Shamrocks v Thomastown (7.45pm)

Lisdowney: Lisdowney v Mooncoin (8pm)

J. J. Kavanagh and Sons J.B.H.L.

Johnstown: Fenians v Barrow Rangers (7.45pm)

John Locke Park: John Lockes v Tullogher Rosbercon (7.45pm)

Palmerstown: Dicksboro v Emeralds (7.45pm)

Iverk Produce J.C.H.L.

Ballyhale: Ballyhale Shamrocks v Piltown (7.45pm)

Galmoy: Galmoy v Blacks and Whites (7.45pm)

Pairc na Ratha: Glenmore v Carrigeen (7.45pm)

Threecastles: Threecastles v Windgap (7.45pm)

Saturday

Leinster GAA S.H.C.

Nowlan Park: Kilkenny v Wexford (7pm)

Ref: James McGrath

Leinster Adult Club Division I Final

Nowlan Park: Shinrone (Oy) v St. Rynagh's (Oy) at 5pm

Ref: Richard Dowling

Linesmen: Anthony Barcoe, John McCormack

Sunday

J. J. Kavanagh and Sons S.F.C. Q/Final (Extra Time)

Moneenroe: Railyard v Conahy Shamrocks (12noon)

J. J. Kavanagh and Sons J.H.L.

Ballyhale: Ballyhale Shamrocks v St. Patrick's (7pm)

Palmerstown: Dicksboro v Tullaroan (7pm)

Pairc Sheamuis Stiophan: James Stephens v Clara (7pm)

J. J. Kavanagh and Sons J.A.H.L.

Mooncoin: Mooncoin v Carrickshock (7pm)

Country Style Junior D H.L.

Kilmacow: Kilmacow v James Stephens (5pm)

Mooncoin: Mooncoin v Slieverue (1pm)

Canon Kearns Park: Erin’s Own v Lisdowney (1pm)

Tuesday

St. Canice's Credit Union County H.L.

Clara: Clara v O'Loughlin Gaels (8pm)

Ballyhale: Ballyhale Shamrocks v Erin’s Own (8pm)

Hugginstown: Carrickshock v Mullinavat (8pm)

Palmerstown: Dicksboro v James Stephens (8pm)

County Hurling League

Bennettsbridge: Bennettsbridge v Graigue Ballycallan (8pm)

Tullaroan: Rower Inistioge v St Martin's (8pm)

Ballyragget: St. Patrick's v Tullaroan (8pm)

Pairc na Ratha: Glenmore v Danesfort (8pm)

Michael Lyng Motors County H.L.

Lisdowney: Lisdowney v Thomastown (8pm)

Tullogher: Tullogher Rosbercon v Fenians (8pm)

Mooncoin: Mooncoin v Young Irelands (8pm)

Country Style Junior D H.L.

Pairc Sheamuis Stiophan: James Stephens v Graignamanagh (8pm)