The following are the Kilkenny GAA fixtures for the coming week:

FRIDAY

Duggan Steel Under-13 Roinn B Football League Group A

Ballyragget, St. Patrick's V Glenmore (7pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn B Football League Group B

Mooncoin: John Lockes v Mooncoin (7.30pm)

SATURDAY

JJ Kavanagh and sons SFL semi-finals

Mullinavat: Mullinavat V Dicksboro (3pm)

Tullogher: Tullogher Rosbercon v James Stephens (3.30pm)

JJ Kavanagh and sons IFC quarter-finals

Tom Walsh Park: Thomastown v Blacks and Whites (2pm)

Lisdowney: Lisdowney v Glenmore (3pm)

Piltown: Erin[s Own v Piltown (3pm)

JJ Kavanagh and sons IFC relegation final

Gowran: Young Irelands v Rower Inistioge (3pm)

JJ Kavanagha and sons JFC, Group B

Moneenroe: Railyard v Kilmacow (3pm)

Kilkenny Citroen Centre Minor A FC quarter-finals

Danesfort: Danesfort v Mooncoin (11am)

Tullogher: Tullogher Rosbercon v Piltown (11am)

Pairc Sheamuis Stiophan: James Stephens v Dicksboro (7.30pm)

Kilkenny Citroen Centre Minor B FC quarter-finals

Hugginstown: Carrickshock v Kilmoganny (11am)

Inistioge: Rower-Inistioge v St Martin's (11am)

Gowran: Young Irelands v Graignamanagh (11am)

Kilkenny Citroen Centre Minor C FC final

The Rower: Glenmore v Graignamanagh (2pm)

Kilkenny Citroen Centre minor FC quarter-finals

Paulstown: Barrow Rangers v Mullinavat (B) at 11am

Cloneen: Railyard v Clara (A) at 11am

Duggan Steel Under-13 Roinn A Football League Group A

Palmerstown: Dicksboro v James Stephens (2.30pm)

Canon Kearns Park: Erin[s Own v O'Loughlin Gaels (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn A Football League Group B

Thomastown: Thomastown v Young Irelands (2.30pm)

Piltown: Piltown v Danesfort (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn B Football League Group A

Lisdowney: Lisdowney v Graigue Ballycallan (2.30pm)

Pairc na Ratha: Glenmore v Graigue Ballycallan (2.30pm)

Ballyragget: St. Patrick's v Lisdowney (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn B Football League Group B

Mooncoin: Mooncoin v Graignamanagh (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn B Football League Group C

Clara: Clara v Tullogher Rosbercon (2.30pm)

The Rower: Rower Inistioge v St Martin's (3.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn B Football League Group D

Dunnamaggin: Kilmoganny v Shamrocks Ballyhale (2.30pm)

Hugginstown: Carrickshock v Kilmacow (2.30pm)

Hugginstown: Carrickshock v Shamrocks Ballyhale (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn C Football League Group A

Tullaroan: Tullaroan v Dicksboro (2.30pm)

Mullinavat: Mullinavat v Tullaroan (2.30pm)

Bennettsbridge: Bennettsbridge v Slieverue (2.30pm)

Palmerstown: Dicksboro v Danesfort (2.30pm)

Duggan Steel Under-13 Roinn C Football League Group B

Moneenroe: Railyard v Fenians (2.30pm)

Jim Maher Memorial Park: Fenians v Blacks and Whites (2.30pm)

Pairc Sheamuis Stiophan: James Stephens v Railyard (2.30pm)

SUNDAY

Allianz National Hurling League, Round 5

Portlaoise: Laois v Kilkenny (2pm).

JJ Kavanagha nd sons JFL, Group A

Paulstown: Barrow Rangers V Muckalee (11am)

JJ Kavanagh and sons JFL, Group B

Tom Ryall Park: Graigue-Ballycallan v Tullaroan (11am)

Kilkenny Citroen Centre Minor A Football Championship

Kilmacow: Kilmacow v O'Loughlin Gaels (11am)

Duggan Steel Under-13 Roinn A Football League Group B

Gowran: Young Irelands V Piltown (10.30am)

